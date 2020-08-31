"قومي المرأة" ينعى شهداء العمليات العسكرية في سيناء

كتبت- نور العمروسي:

ينعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، استشهاد وإصابة 3 ظباط و4 جنود على خلفية العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة ضد أهداف تكفيرية وإرهابية في شمال سيناء، خلال الفترة من 22 يوليو الماضي، وحتى يوم 30 أغسطس الجاري.

وأكدت مرسي أن يد الإرهاب القبيحة لن تنال من عزيمة جيشنا العظيم، بل ستزيده قوة وصلابة في حربه النبيلة لحماية الوطن، مقدمة خالص التعازي إلى أسر الشهداء الأبطال، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين.