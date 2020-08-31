انخفاض غير مسبوق.. مجلس المطارات يكشف حجم الخسائر بسبب كورونا

كتب - محمد عبيد

أعلن فيليب دي أوليفيرا مدير مجلس المطارات الدولي (ACI)، عن تاثير الخسائر المتوقعة على المطارات بمختلف دول العالم بسبب وباء كورونا والتي ظهرت في التقارير الاقتصادية، حيث تصل إلى انخفاض غير مسبوق يقدر بحوالي 104.5 مليار دولار في الإيرادات لعام 2020 مما يؤثر بشكل كبير على إيرادات المطارات، كما توقعت التقارير انخفاضًا بنسبة 59.6 ٪ في حجم الركاب خلال العام ، ويعادل هذا الانخفاض حوالي 5.6 مليار مسافر.

وأضاف فيليب، أن المطارات هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية بالدول، ولكن بدون أي دعم من الحكومات وبخسائر قدرها 104 مليارات دولار بسبب التأثير المدمر للوباء على الطيران، وحان الوقت الآن لدعم التعافي ، وقال فيليب الطيران محوريًا للانتعاش الاقتصادي العالمي ، وسيوفر الاتصال والتجارة والسياحة والوظائف والازدهار والنمو.

وأشار "فيليب"، إلى أنه من المتوقع ألا يتعافى حجم حركة المسافرين إلى مستويات عام 2019 الماضي قبل حلول 2023 أي بعد مرور 3 سنوات، ولن تتعافى الأسواق التي لديها حركة مرور دولية كبيرة حتى عام 2024، وذلك يعد خسائر كبيرة للمطارات وشركات الطيران وكذلك قطاع السياحة وغيرها من القطاعات العاملة بطريقة غير مباشرة.

وقال "فيليب" إن الطيران يدعم 65.5 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم ويمكّن 2.7 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.​