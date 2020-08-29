رئيس الهيئة الهندسية يعلن عن تحرك حكومي جديد لمواجهة التعديات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه سيتم عقد اجتماع وزاري بحضور كل من وزير الإسكان ووزير التنمية المحلة وكل الجهات المعنية؛ لوضع حلول لمواجهة التعديات على الأراضي.

وأضاف الفار، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنه يتم عرض جميع الحلول على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ كل القرارات المتعلقة بمواجهة أزمة التعدي على الأراضي.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية.

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وفقًا للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.