أكثر الكلمات إنتشاراً

صلاة الجمعة انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

السيسي عن مخالفات البناء: والله العظيم ده خراب

02:15 م السبت 29 أغسطس 2020
السيسي عن مخالفات البناء: والله العظيم ده خراب

البناء على الأرض الزراعية

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ما يحدث من تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات بنائية في مختلف المحافظات خراب للدولة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: "لو سمحتم متخربوش بلدكم، والله العظيم ده خراب خراب يا جماعة لدولة ومحدش يعمل كده. الأمر لله ثم لينا كلنا، وأنا لا يمكن هسمح أبدا بده، ودي رابع مرة أقولها واتكلمت في الكلام ده من 3 سنين، هنفضل كده لغاية إمتى؟".

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

تعديات الأراضي مخالفات البناء الرئيس السيسي

الخبر التالى:

في هذه الحالة.. السيسي يتحدث عن استفتاء شعبي حول البقاء في السلطة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98062

    عدد المصابين

  • 69612

    عدد المتعافين

  • 5342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24584563

    عدد المصابين

  • 17066926

    عدد المتعافين

  • 834431

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لوقف التعديات.. السيسي: "والله أخلي الجيش ينزل كل قرى مصر"