السيسي عن مخالفات البناء: والله العظيم ده خراب
كتب- محمد نصار:
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ما يحدث من تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات بنائية في مختلف المحافظات خراب للدولة.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: "لو سمحتم متخربوش بلدكم، والله العظيم ده خراب خراب يا جماعة لدولة ومحدش يعمل كده. الأمر لله ثم لينا كلنا، وأنا لا يمكن هسمح أبدا بده، ودي رابع مرة أقولها واتكلمت في الكلام ده من 3 سنين، هنفضل كده لغاية إمتى؟".
وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.
كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
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