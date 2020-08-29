بث مباشر.. السيسي يفتتح مشروعات قومية بالإسكندرية

كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى الإسكندرية وذلك من أجل افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق المحافظة.

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويقدم مصراوي خدمة البث المباشر لجميع مراحل افتتاح المشروعات الجديدة بمحافظة الإسكندرية

​