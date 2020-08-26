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الحكومة توافق على تخصيص أرض المعارض بمدينة نصر لصالح بنك الاستثمار القومي

01:10 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
الحكومة توافق على تخصيص أرض المعارض بمدينة نصر لصالح بنك الاستثمار القومي

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض وهما: أرض المعارض بمدينة نصر، أرض مكتبة الإسكندرية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لصالح بنك الاستثمار القومي، لاستخدامهما في عدة مشروعات، وذلك سداداً لكامل المديونية المستحقة على الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجزء من المديونية المستحقة على الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

مجلس الوزراء مدينة نصر تخصيص أرض المعارض بنك الاستثمار القومي

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