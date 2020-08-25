رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين محمد عبدالوهاب رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار
03:54 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
كتب- محمد غايات:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين المستشار محمد أحمد عبدالوهاب، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندباً كلياً من مجلس الدولة، وذلك لمدة عام.
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