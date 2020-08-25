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رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين محمد عبدالوهاب رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار

03:54 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين محمد عبدالوهاب رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين المستشار محمد أحمد عبدالوهاب، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندباً كلياً من مجلس الدولة، وذلك لمدة عام.

مصطفى مدبولي محمد عبدالوهاب رئيس تنفيذي لهيئة الاستثمار الهيئة العامة للاستثمار

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