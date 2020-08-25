أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

اليوم.. حفل تأبين للراحل "عبدالعظيم المغربي" في نقابة المحامين

12:19 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
اليوم.. حفل تأبين للراحل "عبدالعظيم المغربي" في نقابة المحامين

نقيب المحامين رجائي عطية

(مصراوي):

يعقد حفل تأبين للراحل عبدالعظيم المغربي، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب لدولة المقر، الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.

جاء ذلك بناء على خلفية قرار نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، بالتوافق مع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ويمثلها الأمين العام ناصر الكريوين.

وتوفى "المغربي" السبت الموافق 15 أغسطس 2020، وهو مفكر قومي عربي، وعضو سابق في مجلس الشعب المصري، كما شغل منصب نائب رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري سابقًا، كما شغل منصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب منذ عدة سنوات.

رجائي عطية عبدالعظيم المغربي حفل تأبين نقابة المحامين

الخبر التالى:

إقرار 18 قانونًا و"الإفتاء" خارج جدول الأعمال.. أبرز ماحدث في آخر جلسات دور انعقاد البرلمان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97478

    عدد المصابين

  • 66817

    عدد المتعافين

  • 5280

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 23758370

    عدد المصابين

  • 16236258

    عدد المتعافين

  • 815337

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين