من الموارد الذاتية.. وزير الأوقاف يعتمد 50 مليون جنيه لدعم صندوق ذوي الإعاقة

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الاثنين، تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من عوائد الأوقاف، لدعم صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتحديها.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن ذلك يأتي نطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع، وإيمانًا منها بحقوق متحدي الإعاقة، والعمل على تنمية مواهبهم التي تعد إضافة حقيقية للمجتمع.

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس، القرار الوزاري رقم ١٣٢ لسنة ٢٠٢٠، والذي يقضي بعدم إبرام أو تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعًا أو تأجيرًا أو حق انتفاع.

اقرأ أيضا:

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. قرار مهم من وزير الأوقاف للحفاظ على مال الوقف