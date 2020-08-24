340 مليون جنيه استثمارات.. شاكر يكشف عن جهود تطوير كهرباء قطاعَي مطروح والساحل

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة تبذل أقصى جهودها لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء؛ لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك استمرارًا للمتابعة الدورية التي يقوم بها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لخطط التطوير بشركات الكهرباء؛ ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفي إطارالاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين بكل أنحاء الجمهورية.

واستعرض شاكر تقريرًا من رئيس البحيرة لتوزيع الكهرباء تضمن ما تم تنفيذه في نطاق قطاعي كهرباء مطروح والساحل الشمالي الذي يخدم محافظة مطروح، والتي تقع في الركن الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية؛ حيث تمتد من الكيلو (61) غرب محافظة الإسكندرية حتى الحدود المصرية- الليبية (مدينة السلوم)؛ أي بطول 450 كم على ساحل البحر المتوسط، وتمتد جنوباً بعمق نحو 400 كم جنوب واحة سيوة، ويحد المحافظة من الجهة الشرقية محافظتا الإسكندرية والبحيرة، وجنوباً الجيزة والوادي الجديد.

ويبلغ إجمالي عدد المشتركين بنطاق القطاعَين 260 ألف مشترك؛ منهم 120 ألف مشترك بعدادات مسبوقة الدفع، وذلك على الجهدين المتوسط والمنخفض، موزعين على جميع الأغراض، ويبلغ عدد الهندسات التابعة للقطاعين 11 هندسة.

وتم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالقطاعين وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 340 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة، لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض بهما؛ حيث تم التوسع والتجديد فى:

- عدد 7 موزعات.

- عدد 21 محولًا.

- 216 كم شبكات هوائية وكابلات أرضية جهد متوسط.

- 32 كم شبكات هوائية وكابلات أرضية جهد منخفض.

كما تم إحلال وتجديد:

- عدد 2 موزعات.

- عدد 12 سلاسل محولات.

- 45 كم شبكات هوائية وكابلات أرضية جهد متوسط.

- 420 كم شبكات هوائية وكابلات أرضية جهد منخفض.

وأصبحت مكونات الشبكة الكهربائية بالجهد المتوسط والمنخفض لقطاعى مطروح والساحل الشمالي على النحو التالي:

- بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (85) لوحة.

- بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (2000) كم.

- بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (3000) كم.

- إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (2500) كم.

- كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (1200) كم.

- بلغ إجمالي عدد المحولات (2800) محول بإجمالي قدرة (1200) م.ف.أ.

وكان لهذه الأعمال مرود على انخفاض معدلات الأعطال وزيادة جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.

وحول محاضر الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير في نطاق قطاعي مطروح والساحل الشمالي خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/6/2020 نحو (1200) محضر؛ حيث بلغ إجمالي قيمة هذه المحاضر (4 ملايين جنيه).

وحول المشروعات مسددة القيمة والمنفذة للغير، بلغ إجمالي قيمة المشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغير بنطاق قطاعي توزيع مطروح والساحل الشمالي، خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/6/2020، (472 مليون جنيه).

وفي ما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، تم إصدار أوامر تنفيذية لتطوير شبكة الكهرباء بعدد 5 قرى بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه ضمن مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لكل مصري، ولكل مصرية، وجار الانتهاء من الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني المعد والمقرر الانتهاء منه في 30/9/2020.

جدير بالذكر أن الهندسات التابعة لقطاع مطروح تضم هندسات كل من مطروح شرق، ومطروح غرب، وسيدي براني، والسلوم، وسيوة.

والهندسات التابعة لقطاع الساحل الشمالي تضم كلًّا من 25 يناير، ومارينا، والعلمين، وسيدي عبد الرحمن، والضبعة، والمنتزه.