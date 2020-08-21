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حفل توزيع جوائز "مبدعي المستقبل" في قصر ثقافة روض الفرج

07:46 م الجمعة 21 أغسطس 2020
حفل توزيع جوائز "مبدعي المستقبل" في قصر ثقافة روض الفرج

(مصراوي):

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفل توزيع جوائز "مبدعي المستقبل" في مجالات الرسم والشعر والقصة، للعام المالي 2019/2020، في قصر ثقافة روض الفرج، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بمديرية التعليم بالقاهرة، بحضور ممثلين عن إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي وفرع ثقافة القاهرة وممثلين عن الإدارة التعليمية.

وفاز في المسابقة 7 طلاب في مجال القصة، و7 آخرين في الشعر، كما فاز 20 طالبًا في الرسم.

وتضمن الحفل عرض تنورة، بجانب عرض غنائي لفريق كورال قصر ثقافة روض الفرج لذوي القدرات الخاصة.

واختتم الحفل بتوزيع شهادات تكريم للجنة تحكيم المسابقة من الجهة الثقافية، وهم مدير قصر ثقافة عين حلوان "تحكيم رسم"، السيد جلال عضو اتحاد كتاب "تحكيم قصة"، والشاعر محمد الشحات "تحكيم شعر".

الهيئة العامة لقصور الثقافة روض الفرج جوائز مبدعي المستقبل

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