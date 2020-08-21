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شعراوي: 688 ألف طلب تصالح حتى الآن.. ومواطن يدفع 33 مليون جنيه عن 9 أبراج مخالفة

05:41 م الجمعة 21 أغسطس 2020
شعراوي: 688 ألف طلب تصالح حتى الآن.. ومواطن يدفع 33 مليون جنيه عن 9 أبراج مخالفة

اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قيام أحد المواطنين بمحافظة كفرالشيخ بسداد مبلغ 33 مليون جنيه عن قيمة التصالح مع الدولة في 9 طلبات للتصالح في مخالفات للبناء عن 9 عمارات يمتلكها بمدينة كفرالشيخ.

وأضاف شعراوي أن المواطن (ع. م.) تقدم وكيلاً عنه بتسع طلبات للتصالح عن الأبراج التسعة المملوكة له بشارع مصنع الغزل بشرق مدينة كفرالشيخ، حيث قامت اللجنة الفنية المعنية بمراجعة الملفات الخاصة بالطلبات التي تقدم بها المواطن وتحرير نموذج رقم (5) وتم معاينة المباني المراد التصالح بشأنها على الطبيعة، وتحديد المخالفات ومساحتها في كل عقار على حدى، تحت إشراف ومتابعة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وتم تقدير قيمة مقابل التصالح له وقام المواطن بسداد كامل قيمة مقابل التصالح في الحساب المخصص لذلك الذي أعلنته المحافظة.

وأوضح شعراوي، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات حوالي 688 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات المالية حوالي 3.8 مليار جنيه حتى 18 أغسطس الجاري.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي يقوم بها المحافظين والقيادات المحلية في هذا الملف المهم، الذي يتابعه عبر تقارير يومية رئيس مجلس الوزراء.

وطالب الوزير المحافظين باستمرار بذل كافة الجهود والتنبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بزيادة عدد العاملين فى منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين فى التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كافة أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات.

وطالب وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال قرار مد مهلة دفع مبالغ جديدة التصالح لتقنين أوضاعهم.

محمود شعراوي وزارة التنمية المحلية كفرالشيخ مخالفات البناء

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