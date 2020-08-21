أكثر الكلمات إنتشاراً

الجامعات الأهلية سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

مطار القاهرة: سفر ووصول 172 رحلة تحمل 19 ألف راكب.. اليوم

03:21 م الجمعة 21 أغسطس 2020
مطار القاهرة: سفر ووصول 172 رحلة تحمل 19 ألف راكب.. اليوم

سفر ووصول 172 رحلة تحمل 19 ألف راكب

كتب - محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، وصول وسفر 172 رحلة طيران دولية من وإلى عدة وجهات تحمل علي متنها حوالي 19 ألف و 806 ركاب .

وقالت مصادر بالمطار:" تبلغ رحلات السفر 86 رحلة، تنقل على متنها 9175 راكبا من جنسيات مختلفة، بينما يستقبل المطار في صالات الوصول المختلفة 86 رحلة تنقل على متنها 10631 راكبا من جنسيات مختلفة .

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

الرحلات الجوية مطار القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97025

    عدد المصابين

  • 63462

    عدد المتعافين

  • 5212

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22526192

    عدد المصابين

  • 14387740

    عدد المتعافين

  • 790262

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يرحب بدعوات وقف إطلاق النار في ليبيا: "خطوة لاستعادة الاستقرار"