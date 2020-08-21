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مع عودة صلاة الجمعة.. الصحة: 7 قواعد لتجنب كورونا داخل المساجد

02:58 م الجمعة 21 أغسطس 2020
مع عودة صلاة الجمعة.. الصحة: 7 قواعد لتجنب كورونا داخل المساجد

عودة صلاة الجمعة في المساجد

كتب - أحمد جمعة:
وضعت وزارة الصحة والسكان، عددا من الإرشادات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بعودة صلاة الجمعة في المساجد بداية من 28 أغسطس الجاري.

وتشمل القواعد الاحترازية:
- توافر مناشف غير قابلة للاستعمال مرة أخرى وسلال مهملات للتخلص منها.
- المحافظة على التباعد البدني بمسافة لا تقل عن متر
- التنظيف المستمر للأشياء والأسطح التي تُلمس كثيراً
- ارتداء الكمامة حال تعذر تحقيق التباعد البدني.
- توافر الصابون والماء ومحلول فرك اليدين الكحولي.
- استخدام كل شخص سجادة الصلاة الخاصة به.
- الالتزام بآداب السعال والعطس.

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صلاة الجمعة فيروس كورونا التباعد الاجتماعي وزارة الصحة

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