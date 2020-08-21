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السيسي يرحب بدعوات وقف إطلاق النار في ليبيا: "خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار"

01:27 م الجمعة 21 أغسطس 2020
السيسي يرحب بدعوات وقف إطلاق النار في ليبيا: "خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي الليبي، والخاصة بوقف إطلاق النار ووقف العمليات الإرهابية بكافة الأراضي الليبية.

وقال السيسي في منشور له، الجمعة، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

السيسي وقف إطلاق النار ليبيا المجلس الرئاسي الليبي

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