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اليوم.. قطع المياه 8 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة بسبب تحويلات المترو

09:00 ص الجمعة 21 أغسطس 2020
اليوم.. قطع المياه 8 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة بسبب تحويلات المترو

انقطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب بالجيزة بقطع المياه عن مناطق "سهل حمزة ومتفرعاته، شارع خالد أمين ومتفرعاته، شمال شارع فيصل اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية، يمين شارع الهرم اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية"، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 21/8/2020 وحتى الساعة السادسة من صباح غد السبت الموافق 22 /8/ 2020، نظرًا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بالمنطقة.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وسرعة إعاده ضخ المياه للمناطق المتأثرة فور انتهاء الأعمال.

كما وجه محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

انقطع المياه محافظة الجيزة شركة مياه الشرب أعمال تحويلات المترو

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