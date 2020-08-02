نبيلة مكرم: حريصون على مواجهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة

كتب - أسامة علي:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن برنامج تثقيف مُيسرات المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد يأتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك برنامج الغذاء العالمي، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في أبريل 2019.

جاء ذلك خلال اختتام برنامج تثقيف مُيسرات المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد فعالياته في أسيوط، اليوم الأحد؛ وفي إطار جهود السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ لاستمرار المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة" في تحقيق أهدافها.

وتابعت مكرم: الوزارة لجأت إلى التعليم والتدريب عن بُعد، تماشيًا مع ما تفرضه إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، مستهدفة توعية الميسرات بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتسليط الضوء على البدائل الآمنة.

وأوضح اللواء هنري إميل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الهجرة غير الشرعية، أن البرنامج التدريبي، الذي عقد بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، استمر على مدار أسبوع مستهدفًا تثقيف 20 مُيسرة من محافظة أسيوط؛ باعتبارها واحدة من أكثر المحافظات تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

وأضاف هنري أن اختيار المُيسرات جاء من المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد من 5 مراكز بمحافظة أسيوط، وهي: "البداري، ساحل سليم، أسيوط، أبنوب، أبو تيج"؛ ليتم توعيتهن، وبدورهن يقمن بتوعية الدارسين بمدارس الفصل الواحد بالمحافظة.

وأوضح وائل فراج، مدير عام تخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية، أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج الغذاء العالمي، عملت على توفير الأجهزة اللوحية المتصلة بالإنترنت؛ لتسهيل التدريب بفعالية.

وأضاف فراج أنه تم تدريب المُيسرات على مهارات التواصل مع الفئات المستهدفة بالتوعية؛ لتعزيز القدرة الوطنية للمُيسرات على مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في نطاق محافظاتهم.

وأكد مدير عام تخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية أنه تم اختبار وتقييم المُيسرات في نهاية البرنامج، وستتم مواصلة التدريب بعدد من المحافظات الأخرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، ضمن خطة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، حتى تحقق أهدافها.