بـ45 مليون جنيه.. "الكهرباء" تكشف عن جهودها لتطوير قطاع شرق بالإسكندرية

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، إن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة مستمرة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء؛ لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية و الأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك استمرارًا للمتابعة الدورية التي يقوم بها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لخطط التطوير بشركات الكهرباء؛ ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفي إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كل أنحاء الجمهورية.

وفي نطاق قطاع شرق التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والذي يبلغ عدد المشتركين به 500 ألف مشترك، تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى نحو 45 مليون جنيه، كخطة استثمارية وخطة طموحة؛ حيث تم:

- الانتهاء من عد من التوسعات من خلال إضافة نحو 3,4 كم كابلات جهد متوسط وإحلال 11,8كم أخرى.

- إضافة نحو 8,5 كم كابلات جهد منخفض وتم إحلال نحو 5,9 كم أخرى.

- إضافة 19 كم شبكة هوائية جهد منخفض، وتم إحلال نحو 10,4 كم أخرى.

- إضافة عدد 14 محولًا، وإحلال نحو 37 محولًا آخر.

وحول محاضر الضبطية القضائية، تم تحرير في نطاق قطاع شرق التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء 8 آلاف محضر، بإجمالي مبلغ يصل إلى 16,7 مليون جنيه.

وحول العدادات مسبقة الدفع، فقد تم تركيب 90 ألف عداد مسبق الدفع.

ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها، أدى ذلك إلى تخفيف الأحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية؛ مما يقلل فترات انقطاع التيار الكهربائي لدى المواطنين، وجار استكمال خطط التطوير طبقاً للجداول الزمنية المعدة لذلك.

وأكد وزير الكهرباء، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير، مؤكدًا ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها.

وشدد "شاكر"، على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها في المستقبل، مؤكدًا أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء، كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأكد وزير الكهرباء، على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددًا أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتأكيد تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش؛ لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، مشددًا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.​