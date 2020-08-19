وزيرة الصحة تكشف تفاصيل خطة عودة الدراسة بالتنسيق مع المنظمات الدولية

كتب- محمد سامي:

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عرضًا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس "كورونا"، والموقف المتعلق بآخر احصائيات و أعداد حالات الشفاء التي خرجت من المستشفيات، وكذا أعداد المصابين والمتوفين نتيجة الإصابة بالفيروس،

وقال بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء اليوم ، إن الوزيرة تطرقت إلى موقف المستشفيات المستقبلة للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا"، موضحة أنه يوجد 320 مستشفى عامة ومركزية على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات، هذا إلى جانب 77 مستشفى حميات وصدر، و53 معملاً متخصصا لإجراء التحاليل الخاصة بالفيروس.

وحول خطة التأمين الطبي لطلاب المدارس، أوضحت الوزيرة أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لمناقشة واستعراض كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لعودة الدراسة إلى المدارس بصورة آمنة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية.

وأوضحت أنه تم تصميم دليل استرشادي لمكافحة الأمراض المعدية وخاصة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا وضع معايير للشروط الصحية الواجب توافرها لضمان سلامة الطلاب والمدرسة والعاملين بالمدرسة والزائرين، مضيفة أنه جارٍ التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإصدار الدليل المشترك، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مركزية والربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات كل من الوزارتين، بحيث يتم رصد الحالات ومتابعتهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.​