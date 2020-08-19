رئيس "الوطنية للإعلام" يكشف دور التليفزيون في تغطية انتخابات "الشيوخ"

كتب- مصراوي:

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن ماسبيرو مارَس دوره في تحفيز المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، وتعريفهم بقواعد وطرق الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وذلك من خلال تطويع بعض البرامج الإذاعية والتليفزيونية، وتكثيف بث التنويهات، ومن خلال النشرات الإخبارية.

وأضاف "زين"، في تصريحات أدلى بها عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام، أنه تم تسخير كل الإمكانات من أجهزة النقل والبث وكل أطقم العمل من مذيعين ومراسلين ومصورين؛ لتغطية كل فعاليات الانتخابات ونقل مشاهد الاقتراع، حتى إعلان النتائج على مستوى الجمهورية، وفي سفاراتنا في دول العالم، ومن خلال شبكة مراسلين ضخمة داخل وخارج مصر؛ لنقل هذا المشهد الحضاري، واطلاع المشاهد على كل تفاصيل ومراحل العملية الانتخابية، ودور "الشيوخ" لصالح المواطن المصري والحياة الديمقراطية المصرية، وعدد نوابه المنتخبين بنظام القائمة والفردي، والـ100 المعينين من رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن انتخابات مجلس الشيوخ إضافة قوية لمصلحة الوطن والمواطن، وحدث ديمقراطي، ودليل مهم على ما نعيشه من حرية وديمقراطية، وبناء الدولة الحديثة في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع "زين"، بأن الإعلام الوطني دائماً يؤدي دوره في تغطية الانتخابات، وتلتزم إذاعته وشاشته بضوابط ومعايير التغطية بمنتهى الشفافية، ودائمًا ما أطلق على ماسبيرو لقب "ابن الأصول" الذي نجده دائمًا عندما يحتاج إليه الوطن أو المواطن.

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، في الثالثة عصر اليوم، مؤتمرًا صحفيًّا عالميًّا لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت على مدار يومي ٩ و١٠ أغسطس في الخارج، ويومي ١١ و١٢ أغسطس في الداخل، وذلك من مقر الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو، لأول مرة.​