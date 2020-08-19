أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

من نصف درجة حتى 6 درجات.. التعليم: تعديل فى 2070 كراسة بتظلمات الثانوية

11:45 ص الأربعاء 19 أغسطس 2020
من نصف درجة حتى 6 درجات.. التعليم: تعديل فى 2070 كراسة بتظلمات الثانوية

الدكتور رضا حجازي

كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه حتى الآن تم تعديل الدرجات في (2070) كراسة بمختلف المواد بما يتراوح بين (نصف درجة) إلى 6 درجات، وتم إعلام الطلاب عن طريق الموقع الإلكتروني لنتائج التظلمات، كما تم إرسال خطوط الطلاب إلى مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات لتعديل النتائج.

وتابع: "أنه جاري استكمال أعمال فحص كراسات الطلاب المتضررين من نتائجهم وسيتم الإعلان تباعًا عن نتائج ذلك الفحص، وسيتم الإعلان عن إجمالي عدد المتقدمين بتظلمات، وإجمالى عدد المستفيدين من تظلمهم بعد الإنتهاء من جميع التظلمات".

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة سوف تبدأ يوم السبت الموافق 22/8/2020 وفق نفس الإجراءات الاحترازية التى تمت فى امتحان الدور الأول، وتناشد الوزارة جميع الطلاب وأولياء الأمور باتباع كافة الاحتياطات الصحية أثناء التواجد باللجان أو خارجها.​

رضا حجازي امتحانات الثانوية العامة تعديل الدرجات

الخبر التالى:

رئيس "الوطنية للإعلام" يكشف دور التليفزيون في تغطية انتخابات "الشيوخ"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96590

    عدد المصابين

  • 60651

    عدد المتعافين

  • 5173

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21842782

    عدد المصابين

  • 14570347

    عدد المتعافين

  • 773279

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد توضح تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة