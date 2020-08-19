من نصف درجة حتى 6 درجات.. التعليم: تعديل فى 2070 كراسة بتظلمات الثانوية

كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه حتى الآن تم تعديل الدرجات في (2070) كراسة بمختلف المواد بما يتراوح بين (نصف درجة) إلى 6 درجات، وتم إعلام الطلاب عن طريق الموقع الإلكتروني لنتائج التظلمات، كما تم إرسال خطوط الطلاب إلى مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات لتعديل النتائج.

وتابع: "أنه جاري استكمال أعمال فحص كراسات الطلاب المتضررين من نتائجهم وسيتم الإعلان تباعًا عن نتائج ذلك الفحص، وسيتم الإعلان عن إجمالي عدد المتقدمين بتظلمات، وإجمالى عدد المستفيدين من تظلمهم بعد الإنتهاء من جميع التظلمات".

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة سوف تبدأ يوم السبت الموافق 22/8/2020 وفق نفس الإجراءات الاحترازية التى تمت فى امتحان الدور الأول، وتناشد الوزارة جميع الطلاب وأولياء الأمور باتباع كافة الاحتياطات الصحية أثناء التواجد باللجان أو خارجها.​