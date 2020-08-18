القوى العاملة: مصري يحصل على 49 ألف جنيه مستحقات بالسعودية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات المواطن " أحمد .ش ب. ق" ، بلغت إجمالها 11 ألفاً ألاف و 764 ريالا سعوديا، أى ما يوازي 49 ألفا و997 جنيها مصريا تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن المذكور من العاملين بإحدى شركات المقاولات والصيانة لتضرره من عدم صرف مستحقاته، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال سعفان، إنه تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد فيه أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركة المتحدة للصيانة والمقاولات "يونيماك"، والتي كان يعمل بها قبل مغادرته السعودية والعودة إلى مصر، وأقر رئيس الشركة فادي حتوم بأحقية المواطن في المستحقات، وأمر بتوفير شيك بمستحقاته فور عودة العمل بالشركة، بعد انتهاء إجازته .