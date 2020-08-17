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الأوقاف: لجنة أزمة كورونا هي المعنية بتحديد موعد عودة صلاة الجمعة

11:03 م الإثنين 17 أغسطس 2020
الأوقاف: لجنة أزمة كورونا هي المعنية بتحديد موعد عودة صلاة الجمعة

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أنها قدمت خطتها لعودة صلاة الجمعة للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وتم إدراج الموضوع على جدول أعمال اللجنة، وهي المنوط بها إصدار جميع القرارات المتعلقة بالعودة التدريجية لجميع الأمور، وهي من ستعلن بعد اجتماعها كل ما يتصل بما يسفر عنه الاجتماع بما في ذلك تحديد موعد عودة صلاة الجمعة وفق التقييم الطبي للأمور.

أضافت وزارة الأوقاف في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها لم تصدر أي بيان بشأن توقيت عودة صلاة الجمعة، حيث إن الأمر متوقف على ما ينتهي إليه رأي لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء وما يصدر عن الاجتماع من قرارات، وتأمل الوزارة تحري الدقة فيما ينشر، وأنه لا يمثلها إلا ما ينشر رسميًا على موقعها أو موقع مجلس الوزراء الموقر.

وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما تنشره بعض الصفحات المغرضة من أخبار لا أساس لها من الصحة ولا المصداقية.​

وزارة الأوقاف صلاة الجمعة فيروس كورونا

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