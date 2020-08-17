محافظ الجيزة: تشغيل خزان مياه صفط اللبن العلوي خلال 48 ساعة

كتب- أسامة علي:

وجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، بسرعة الانتهاء من إجراءات تشغيل الخزان العلوي لمياه الشرب بمنطقة صفط اللبن، على إن يبدأ التشغيل في غضون 48 ساعة.

جاء ذلك استجابة لشكوى أهالي حي بولاق الدكرور من انخفاض ضخ مياه الشرب.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الخطوة جاءت للمساعدة في إنهاء معاناة أهالي حي بولاق الدكرور، وتحسين ضغوطات ضخ مياه الشرب لكافة قطاعات الحي.

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