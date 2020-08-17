"الاختلاف مع الأهلي لا يفسد الود".. أول تعليق من مرتضى منصور بعد "الإذن بسماع أقواله"

(مصراوي):

وصف النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النادي الأهلي بقلعة رياضية كبيرة في مصر وأفريقيا، قائلًا: "وممكن يحصل خلاف مع الخطيب ومجلسه لكن الاختلاف لا يفسد للود قضية، وكان لي الشرف إنني كنت عضو عامل في النادي الأهلي".

وتابع مرتضى في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، أن المستشار عبدالمجيد محمود هو من استخرج له عضوية النادي الأهلي، وكان رئيس نيابة أمن الدولة وقتها، وكان يستخرج العضويات لكل أعضاء النيابة، وقال منصور: "لدينا افتتاح 10 مشروعات جديدة بنادي الزمالك يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس، وأوجه الدعوة للخطيب ومجلس إدارته لحضور الافتتاحات بنادي الزمالك".

ورفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور في الطلبات المقدمة من النائب العام في 3 قضايا، وهي القضية رقم 19 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، والقضية رقم 20 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، والقضية رقم 18 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة.

ووافق المجلس على الأذن بسماع أقوال مرتصى منصور في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، والمقيدة برقم 104 فحص أخذ رأي المكتب الفني، بدون اتخاذ أي إجراء آخر إلا بعد استئذان المجلس، بناء على طلب النائب مرتضى منصور.