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غدًا.. "دينية النواب" تناقش عودة صلاة الجمعة مرة أخرى

07:14 م الإثنين 17 أغسطس 2020
غدًا.. "دينية النواب" تناقش عودة صلاة الجمعة مرة أخرى

الدكتور علي عبدالعال

(مصراوي):


تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بمجلس النواب، اجتماعًا غدٍ الثلاثاء، لمناقشة "تلبية رغبة المواطنين على وجه السرعة لإقامة صلاة الجمعة.

ورفعت اللجنة، مذكرة إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، أمس الأحد، لتوجيه الدعوة لوزراء الأوقاف والصحة والتنمية المحلية، لمناقشة تلبية رغبة المواطنين باستئناف إقامة صلاة الجمعة.

وجاء في المذكرة المرفوعة من اللجنة: "نظرًا لتزايد مطالب المواطنين لافتتاح المساجد لصلاة الجمعة، ترجو لجنة الشئون الدينية والأوقاف دعوة الوزراء، وزير الأوقاف، وزيرة الصحة، وزير التنمية المحلية، لمناقشة تلبية رغبة المواطنين على وجه السرعة لإقامة صلاة الجمعة بعد نجاح تجربة صلاة الجماعة بالمساجد وتحقيق الإجراءات الاحترازية كاملة، ولم ينجم عن ذلك أية سلبيات تذكر، لذا تطالب اللجنة باتخاذ اللازم لتحقيق هذا المطلب مع مراعاة المصلحة العامة".

وتقام صلوات الجماعة في مصر حاليًا بإجراءات احترازية منها التباعد الجماعي والكمامة والمصليات الخاصة بكل مصل على حدى، ويستثنى من ذلك صلاة الجمعة، حيث تغلق المساجد حينها.

علي عبدالعال مجلس النواب صلاة الجمعة

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