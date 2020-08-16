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وزير المالية: الانتهاء من تنظيف الموانئ المصرية من المواد الخطرة ديسمبر المقبل

07:22 م الأحد 16 أغسطس 2020
وزير المالية: الانتهاء من تنظيف الموانئ المصرية من المواد الخطرة ديسمبر المقبل

الدكتور محمد معيط وزير المالية

(مصراوي):

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ما حدث في مرفأ بيروت بلبنان، جعل الحكومة تراجع كميات المواد الخطرة الموجودة بالموانئ المصرية، قائلًا: "تخلصنا بالفعل من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة في الموانئ".

وأشار خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون الجمارك، إلى أن هناك مواد تم تسليمها للوزارات المتعددة ومنها البترول والدفاع والداخلية، مضيفًا أنه في ديسمبر المقبل سيتم تنظيف الموانئ المصرية بالكامل، من كل الراكد والمهمل والمواد الخطرة.

وأكد مراجعة الرواكد والحاويات والمواد الخطرة في جميع الموانئ المصرية، بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "أنجزنا كثيرًا في هذا الملف، وهناك أمور تحتاج إلى وقت وإجراءات، وتخلصنا بالفعل من كميات ضخمة من الرواكد خاصة من المواد الممنوع دخولها مثل الأسلحة والألعاب النارية".

وأشار وزير المالية، إلى أن قانون الجمارك الجديد يضع نظام جديد للرقابة السابقة، قائلًا: "أي حاجة هتيجي من برا نكون عارفين هي جاية لمين ونرد على الميناء الخارجي خلال 48 ساعة، وفي بعض الحالات يكون المستورد كاحول، والحاجة لن تتحرك من ميناء التصدير قبل موافقة السلطات المصرية، ومن 4 إلى 6 أشهر سيتم تنفيذ هذا النظام وكله هيكون إلكتروني".

فيما وجًه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الشكر لوزير المالية بعدما بعث برسالة طمأنة للمصريين، قائلًا: "كان في حاجات في الموانئ تبدو أثرية لأنها تظل بالميناء مدد من 50 إلى 60 سنة، أنا جيت المجلس لاقيت عربيات من غير عجل".

محمد معيط وزارة المالية لبنان الموانئ المصرية

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