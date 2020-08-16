200 ألف جنيه ورد قيمة السيارة.. تغريم شركة سيارات كبرى لم تنفذ قرار "حماية المستهلك"

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إن الدائرة الثانية جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية قضت برفض الاستئناف المقدم من إحدى شركات السيارات في الدعوى رقم 177 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة.

وأضاف فرج، في بيان رسمي اليوم الأحد، أن المحكمة الاقتصادية كانت قد قضت بتغريم الممثل القانوني للشركة في 18/2/2020 -على ذمة الدعوى رقم 55 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة- مبلغ 200 ألف جنيه، وإلزامه برد قيمة السيارة للشاكي، وأداء مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت للشاكي والنشر في جريدتين واسعتَي الانتشار؛ لعدم التزام الشركة بتنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادر في 28/5/2019 بإلزامها بالاستبدال بسيارة الشاكي أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكي بعد خصم مبلغ 1 جنيه عن كل 1كم قطعته السيارة كمقابل للاستهلاك.

وأضاف رئيس الجهاز أن الحكم جاء في ضوء الشكوى الواردة من أحد المستهلكين والمقيدة برقم 266773 والتي تضرر فيها من قيامه بشراء سيارة موديل 2019، وجد بها عدة عيوب تمثلت في (عيب بالعفشة- تآكل في الطنابير- وجود صوت مرتفع بالمحرك، وعيب بالفتيس والكشافات)، وقد تم إحالة السيارة للفحص بكلية الهندسة التي أيدت في تقريرها وجود العيوب بالسيارة، وفي ضوء عدم التزام الشركة بإزالة أسباب الشكوى وفقًا للتقرير الفني فقد تم العرض على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قراره باستبدال أو استرجاع السيارة مع خصم نسبة الاستهلاك.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة خلال الأجل الممنوح لها؛ ما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة التي أحالتها بدورها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، والتي أصدرت حكمها بتغريم الممثل القانوني للشركة ورد قيمة السيارة للشاكي ومنحه تعويضًا مؤقتًا، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولاً لدى الشركة، فقامت بالطعن عليه بالاستئناف أمام الدائرة الثانية جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والتي قيدت الأوراق برقم 177 لسنة 2020 جنح مستأنف، وأصدرت حكمها برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وقال رئيس الجهاز إن الحكم يسهم في تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق؛ بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.

ودعا الجهاز كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588، من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، والموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg، أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية، جهاز حماية المستهلك.