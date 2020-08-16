رئيس الوزراء: 71 مليار جنيه حجم الاستثمارات المدرجة لتطوير الموانئ المصرية

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أولت اهتماما كبيرا بتطوير قطاع النقل البحري خلال السنوات الماضية.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، اليوم الأحد: الموانئ البحرية شهدت نقلة كبيرة جدا في تطوير هذه الموانئ وحجم الاستثمارات المدرجة لتطويرها 71 مليار جنيه.

وتابع رئيس الوزراء: تم الانتهاء من تطوير 12 ميناء من أصل 15 موجودين في مصر إلى جانب العمل على إضافة مينائين هما برديس وجربوب.

اقرأ أيضًا:

من النزهة لعدلي منصور.. ننشر تفاصيل افتتاح 6 محطات مترو جديدة إبريل المقبل

بث مباشر.. السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق