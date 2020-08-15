رئيس الوزراء السوداني يستقبل "مدبولي" بمطار الخرطوم

كتب- محمد غايات:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري المرافق له، إلى مطار الخرطوم الدولي، حيث كان في استقباله الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وعدد من الوزراء من الجانب السوداني.

ومن المنتظر أن تبدأ بعد قليل جلسة المباحثات الموسعة بين وفدي البلدين. ​