رئيس الوزراء السوداني يستقبل "مدبولي" بمطار الخرطوم
12:24 م السبت 15 أغسطس 2020
كتب- محمد غايات:
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري المرافق له، إلى مطار الخرطوم الدولي، حيث كان في استقباله الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وعدد من الوزراء من الجانب السوداني.
ومن المنتظر أن تبدأ بعد قليل جلسة المباحثات الموسعة بين وفدي البلدين.
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