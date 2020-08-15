اليوم.. "الأعلى للجامعات" يناقش زيادة المقبولين بالطب وخفضهم بالصيدلة

قالت مصادر خاصة، إن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي يعقد اليوم السبت، بجامعة الإسكندرية سيناقش أعداد المقبولين في الكليات المختلفة بالقطاعين الطبي والهندسي.

كما سيناقش المجلس، وفقًا للمصادر، زيادة أعداد المقبولين في كلية الطب بنسبة 10% وذلك لاستيعاب زيادة شريحة المجموع مقارنة بالعام الماضي، وكذلك مناقشة تخفيض أعداد المقبولين بكلية الصيدلة تنفيذا لتوصيات المجلس العام الماضي وأوصت بتخفيض الأعداد إلى 6000 طالب خلال 5 سنوات.

ويعد الاجتماع هو الأول بعد توقف دام لأكثر من 5 شهور، بسبب الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور جميع رؤساء الجامعات المصرية بعد أن استمر الاجتماع لعدة شهور التقنية الفيديو كونفرانس.

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