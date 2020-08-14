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"التعليم" تكشف حقيقة صرف مكافأة مالية للإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية

10:45 ص الجمعة 14 أغسطس 2020
"التعليم" تكشف حقيقة صرف مكافأة مالية للإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف مكافأة مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف أية مكافآت مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأوضحت التعليم، أن هناك لجاناً تفتيشية تابعة للوزارة تقوم برصد مراكز الدروس الخصوصية وغلقها من خلال شن حملات موسعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية باعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وذلك في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وفي إطار حرص الوزارة على تيسير العملية التعليمية على الطلاب، فقد تم إتاحة منصة إلكترونية لإدارة التعلم، ويقوم المعلمون بتقديم المادة التعليمية "أونلاين" من خلال هذه المنصة، كما تتيح إمكانية الرد على استفسارات الطلاب، فضلاً عن إتاحة بنك المعرفة المصري، الذي يضم محتوى يخدم جميع الصفوف التعليمية الموجودة في مصر، ويتميز عن باقي المواقع باحتوائه على مادة علمية يقدمها ناشرون دوليون، إلى جانب وجود آلية القنوات التعليمية التي توفر للطلاب شرحاً لجميع المواد الدراسية بواسطة أساتذة متخصصين من الوزارة، والتي يمكن متابعتها إما عبر شاشة التليفزيون أو عبر موقع يوتيوب على شبكة الإنترنت.

وناشدت الوزارة، كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مراكز الدروس الخصوصية الشائعات

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