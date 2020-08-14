أكثر الكلمات إنتشاراً

تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

التنورة والفنون الشعبية تستأنف عروضها بصندوق التنمية الثقافية

03:00 ص الجمعة 14 أغسطس 2020
التنورة والفنون الشعبية تستأنف عروضها بصندوق التنمية الثقافية

الهيئة العامة لقصور الثقافة

يستأنف قطاع صندوق التنمية الثقافية، عروض فرقتي التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والنيل للآلات الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، اعتبارا من يوم 15 أغسطس، مع مراعاة كافة إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي والالتزام بنسبة حضور 25% من عدد المشاهدين.

وتبدأ عروض فرقة التنورة التراثية في السابعة والنصف أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع بقبة الغوري، وتستأنف فرقة النيل للآلات الشعبية حفلاتها للجمهور ببيت السحيمي في السابعة والنصف مساء الأحد من كل أسبوع.

الهيئة العامة لقصور الثقافة صندوق التنمية الثقافية الآلات الشعبية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96108

    عدد المصابين

  • 56890

    عدد المتعافين

  • 5107

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20737697

    عدد المصابين

  • 12895242

    عدد المتعافين

  • 751887

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان