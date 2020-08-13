قيادي وفدي يشيد بنزاهة انتخابات مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

أشاد المهندس نبيل عبدالله، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بحسن سير ونزاهة المارثون الانتخابي لمجلس الشيوخ في جولته الأولى وذلك لاختيار 200 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي .

كما أشاد عبدالله، بإقبال الناخبين على اللجان للإدلاء بأصواتهم وخاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية أثناء عملية الاقتراع حفاظاً على صحة المواطنين، مثمنا دور الشباب المتطوع في التنظيم أمام اللجان.

وأثنى نبيل، على جهود الدولة في إعداد وتنظيم الانتخابات لتتم بصورة ناجحة ومشرفة ونزيهة، وخاصةً بطاقات الاقتراع والتي خضعت لأعلى درجات التأمين، واتخاذ كافة وسائل التأمين لنقلها وتسليمها إلى لجان متابعة سير العملية الانتخابية.

وأضاف: مجلس الشيوخ يعد بمثابة إضافة جديدة للحياة النيابية بعد التعديلات الدستورية التي تم إقرارها العام الماضي 2019.