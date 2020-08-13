محافظ الجيزة يوجه التحية للمواطنين لحرصهم على المشاركة في انتخابات الشيوخ

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التحية لمواطني الجيزة لحرصهم على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 والتي اختتمت الجولة الأولى لها في تمام التاسعة مساء الأربعاء.

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية. ​