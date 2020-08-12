الحرية المصري: انتخابات الشيوخ شهدت إقبالا ملحوظا من الشباب وكبار السن
كتب- مصراوي:
واصلت غرفة العمليات التي شكلتها الأمانة المركزية بحزب الحرية المصري، متابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني من الانتخابات -في عدد كبير من اللجان الانتخابية-، حرصا من الحزب على دعم أواصر الديموقراطية وإظهار فعالية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بما يدعم مكانة مصر في الداخل والخارج بما يليق بحضارتها وشعبها، ويستمر حزب الحرية المصري في العمل على تفعيل خطته من خلال المشاركة الفعالة أيام التصويت، وعمل غرفة عمليات "كول سنتر"، خلال الفترة من 9-12 أغسطس لحث المواطنين تليفونيا على الخروج للتصويت.
وتواصل الحزب مع غرف العمليات الفرعية لإعداد وتجهيز أسماء بكشوف الناخبين، فضلا عن عمل نقاط تجمع أمام كل لجنة انتخابية مع وضع لافتات تشير لذلك لسهولة وصول المواطن إلى رقمه ولجنته الانتخابية مع توفير سبل التعقيم المناسبة، من ناحية أخرى حرص حزب الحرية المصري على تسهيل وصول الناخب وخصوصا كبار السن والسيدات الى اللجان بتوفير وسيلة مواصلات مجانية عليها "شعار" الحزب عليها يشرف عليها شباب الحزب وتوفير عدد من الكراسي المتحركة، وتكليف أمناء الوحدات القاعدية بالمرور على الأسر والعائلات، لليوم الثاني لحثهم على المشاركة بالتصويت وحسن الاختيار.
ورصد الحزب بمختلف اللجان والمحافظات التزام الناخبين والمشرفين على إدارة العملية الانتخابية ببعض اللجان بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ووجود المطهرات وتواجد مندوبي الصحة ببعض اللجان، وقام أمناء الحزب بالمحافظات بإزالة العقبات أمام الناخبين وتوعية للمواطنين بأهمية المشاركة وكيفية الاختيار لمرشحي الفردي حتى لا يتم إبطال الصوت الانتخابي، كما تم توفير عدد من السيارات لنقل الناخبين مجانا لمقرات اللجان.
كما حث أحمد مهني، عضو المجلس الرئاسي والأمين العام لحزب الحرية المصري، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمحافظة الإسكندرية، المواطنين على التصويت في العملية الانتخابية، وتفقد مجموعة من اللجان الانتخابية بالمحافظة والتقى بعدد من أعضاء الحزب والأهالي.
وأكد مهني، أن غرفة عمليات الحزب تعمل منذ فترة بداية من إعلان الترشح، وخوض الانتخابات، بالإضافة إلى أنه بالتنسيق مع أمناء المحافظات قام بحملة توعية للمواطنين في كافة المراكز والقرى والنجوع بدعم القائمة الوطنية من أجل مصر وتوعية الناخبين بكيفية التصويت لمرشحي الفردي حتى لا يتم إبطال الصوت الانتخابي.
ووفر الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بحزب الحرية المصري، مجموعة سيارات لنقل الناخبين بالمجان للجان الانتخابية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن خطة الحزب لحث المواطنين للمشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك إيمانا بالمسئولية الوطنية أمام المجتمع، وشعوراً منه بالمسئولية تجاه أهالي مراكز و قرى ومدينة بنها.
وأكد المستشار أحمد حبيب، عضو الهيئة العليا للحزب، أن العملية الانتخابية شهدت إقبالا ملحوظا من الشباب وكبار السن بمختلف اللجان الانتخابية وهو ما يؤكد اهتمام مختلف الأجيال بالتعبير عن آرائهم وحرصهم على المشاركة للتعبير عن رأيهم، مضيفا أن الشعب المصري يثبت للعالم أجمع في رسائل مختلفة أنه يقف خلف الدولة المصرية بالرغم من الجائحة التي تجتاح العالم "كوفيد 19" ويخرج لاختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.
وتابعت المحافظات المختلفة بالحزب من خلال غرفة عمليات الفرعية انتخابات مجلس الشيوخ المصري والدعوة لأعضاء الحزب والمواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم لصالح الائتلاف الوطني من أجل مصر فردي وقائمة، وتسهيل نقل الناخبين إلى المقرات الانتخابية في المدن والقرى المجاورة وتوفير عدد من أجهزة اللاب توب أمام اللجان مع مجموعة من الشباب المتطوعين لمعرفة الناخبين باللجان الانتخابية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
95963
عدد المصابين
-
55901
عدد المتعافين
-
5085
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
20445252
عدد المصابين
-
12639021
عدد المتعافين
-
745229
عدد الوفيات
إعلان