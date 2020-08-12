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فتح باب التصويت بلجان شبرا وروض الفرج في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ

09:50 ص الأربعاء 12 أغسطس 2020
فتح باب التصويت بلجان شبرا وروض الفرج في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات الشيوخ

مصراوي

فتحت لجان شبرا وروض الفرج أبوابها لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتواجدت قوات الأمن أمام اللجان لتأمين الانتخابات، مع توفير سيارة إسعاف أمام كل لجنة ضمن جهود الصحة لتأمين صحة المشاركين في العملية الانتخابية.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل أمس واليوم الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

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