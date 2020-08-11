أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

"الصحة" للناخبين: اغسلوا أيديكم قبل التصويت وبعده لمدة 20 ثانية

05:35 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
"الصحة" للناخبين: اغسلوا أيديكم قبل التصويت وبعده لمدة 20 ثانية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

نصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين المتجهين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم وغدًا الأربعاء، بالحرص على غسل اليدين كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، قبل الاقتراع وبعدها.

وأضافت الوزارة في منشور توعوي عبر حسابها على "تويتر" اليوم الثلاثاء، أنه "إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة، استخدم معقم اليدين".

كانت وزارة الصحة طمأنت المصريين، ممن لهم حق الانتخاب، للإدلاء بصوتهم، وممارسة حقهم الدستوري، على مأمونية مقار اللجان طبيًا ووقائيًا، بالتزامن مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعت المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأشارت إلى توافر كافة الخدمات الطبية اللازمة من فرق طبية، وسيارات إسعاف مجهزة في محيط المقرات الانتخابية، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أنه يتم قياس درجات الحرارة لكافة المترددين على المقرات الانتخابية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، وحصر وتسجيل أسماء الناخبين أو مراقبي اللجان ممن تظهر عليهم أعراض اشتباه وعمل بلاغ يومي لمديرية الشئون الصحية بكل محافظة.

EfJP-iOUEAQnf47

هالة زايد وزارة الصحة مجلس الشيوخ انتخابات الشيوخ تويتر فيروس كورونا

الخبر التالى:

عودة مستشفيات العزل.. هل نقترب من موجة ثانية لكورونا في مصر؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95666

    عدد المصابين

  • 53779

    عدد المتعافين

  • 5035

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20201816

    عدد المصابين

  • 13008672

    عدد المتعافين

  • 737110

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عودة مستشفيات العزل.. هل نقترب من موجة ثانية لكورونا في مصر؟