مصر للطيران: نقل رحلات 3 مدن ألمانية إلى مبنى "2" بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

قررت شركة مصر للطيران نقل الرحلات المتجهة إلى المدن الألمانية (برلين وميونخ وفرانكفورت) إلى مبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة، لتقلع من هناك.

وقالت مصادر بالشركة، إنه تقرر نقل الرحلات المتجهة إلى المدن الألمانية الثلاث إلى المبنى رقم 2 الجديد، حيث سيتم استقبال الركاب وإنهاء إجراءات سفرهم على الطائرات المغادرة إلى هناك.

يذكر أن الشركة أعلنت إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت، اعتبارًا من اليوم السبت لحين إشعار آخر، بسبب القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية، بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة ومن بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.