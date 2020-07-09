الفحص أولا.. الصحة توضح كيفية ارتداء الكمامات بطريقة صحيحة - فيديو

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آليات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وآليات الخاصة بارتداء الصحيح للكمامات.

جاء ذلك خلال فيديو معلوماتي عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، موضحة الطرق السليمة لارتداء الكمامات.

وأوضح الفيديو، أن الفئات التي لها الأولوية في ارتداء الكمامات هم الطاقم الطبي سواء الأطباء أو فرق التمريض أو أي شخص يعمل في المستشفى أو المصابين بالمرض أو أي شخص لديه الأعراض حتى لو كانت بسيطة، والمخالطين للحالات المصابة، أو المراعين للحالات المصابة في المنازل، أو الأشخاص ما فوق الستين عاما و من يعانون من أمراض مزمنة.

وأوضح الفيديو،أن طرق لبس الكمامة، تبدأ بالنظر إليها وفحصها تماما قبل ارتدائها للتأكد من سلامتها، وأنها جديدة ولم يتم ارتداؤها من قبل، مع التأكد من عدم قطعها من أي جهة.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت، خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى الأمس، بعدما تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًة إلى وفاة 75 حالة جديدة.