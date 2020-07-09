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بينهم 2 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 152 شابًا بمحافظة الإسماعيلية

11:43 ص الخميس 09 يوليه 2020
بينهم 2 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 152 شابًا بمحافظة الإسماعيلية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية 152 شابا من الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري من بينهم 2 من ذوي الهمم، من الذكور والإناث، من واقع شهادات القيد "كعب العمل"، كما تم تسجيل 1617 عاملا بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بواقع 1228 من الذكور و391 من الإناث لتشغيلهم في نطاق المحافظة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأشار نمر ضامن، مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات شهر يونيو الماضي، إلى أنها سجلت 40 عاملا من العمالة غير المنتظمة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وصرف منح رعاية صحية واجتماعية لنحو 10 عمال بإجمالى مبلغ 30 ألف جنيه.

وأوضح أن المديرية، قامت من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 111 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعمل توعية بالمنشآت، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية.

محمد سعفان القوى العاملة ذوي الهمم الاسماعيلية

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