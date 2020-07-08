حدث في 8 ساعات| قطع المرافق عن المباني غير المطلية.. وموعد انكسار الموجة الحارة

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها متابعة الرئيس السيسي إنشاء المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة، وإعلان الأرصاد موعد انكسار الموجة الحارة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية، كالتالي: