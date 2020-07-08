أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

حدث في 8 ساعات| قطع المرافق عن المباني غير المطلية.. وموعد انكسار الموجة الحارة

06:29 م الأربعاء 08 يوليه 2020
حدث في 8 ساعات| قطع المرافق عن المباني غير المطلية.. وموعد انكسار الموجة الحارة

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها متابعة الرئيس السيسي إنشاء المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة، وإعلان الأرصاد موعد انكسار الموجة الحارة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية، كالتالي:

السيسي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزارة الزراعة الطقس

الخبر التالى:

لمنع التزاحم.. التموين تطلق خدمة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 77279

    عدد المصابين

  • 21718

    عدد المتعافين

  • 3489

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11863130

    عدد المصابين

  • 6822163

    عدد المتعافين

  • 544029

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:جدية التصالح تصل إلى 250 ألف جنيه.. الحكومة تفعل "التصالح في مخالفات البناء"