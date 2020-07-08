"مياه أسيوط": تنقية ومعالجة المياه بأحدث الآليات

كتب- محمد عبدالناصر:

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أنها تطبق أحدث الآليات، اللازمة لإتمام أعمال الغسيل والتعقيم لـ2 مروق بمحطة القوصية المرشحة، والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 800 ل/ث.

يأتى ذلك من خلال المعرفة الدقيقة لطبيعة مصادر المياه نهر النيل وتفرعاته، وما تحتويه من المواد المؤثرة على المياه وطرق التخلص منها والتحكم فى النسب المسموح بتواجدها طبقًا للوائح والنسب المحددة بواسطة وزارة الصحة، وكيفية إدارة عملية التنقية، بالإشراف العلمي الدقيق لاستخدام الكيماويات بغرض التنقية والتطهير ضمن خطتها الدورية لغسيل وصيانة وتطهير المروقات والخزانات الأرضية بمحطات إنتاج المياه، والتى تعمل على تنقية المياه من الشوائب مثل الطمى، والرمل، والشوائب الأخرى ما يضمن جوده المياه المنتجة من المحطة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، في بيان اليوم الأربعاء، أن عملية تنقية المياه لتكون صالحة للشرب من أهم العمليات والتى يجب أن تؤخذ بكل العناية لجعل هذه المياه آمنة.

وأشار إلى أن ذلك يأتى جنبًا إلى جنب مع خطة الغسيل الدورية للشبكات والخزانات وأعمال تطهير خطوط وغرف ومطابق الصرف الصحى بالاستعانة بأحدث إمكانيات ومعدات الشركة لإكمال رحلة وصول كوب ماء نظيف إلى المواطن بدءًا من استقبال المياه من نهر النيل، المصدر، مرورًا بأحواض "المروقات" حتى المرشحات، ومن ثم معالجته وتنقيته ثم الاتجاه إلى الخزانات الأرضية بالمحطات ثم ضخه فى الشبكات دون أن تعلق به أى عوالق أو رواسب منها، كهدف يقع على رأس اهتمامات العمل المؤسسي.​