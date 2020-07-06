"أسماء السعدي" مديرًا للدعاية والإعلام في مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الاثنين، قرارًا بتعيين أسماء السعدي مديرًا عامًا للإدارة العامة للدعاية والإعلام، خلفًا لدينا الفولي التي تم تعيينها مستشارًا بالشركة الوطنية.

وشغلت السعدي، عددًا من المناصب الإدارية والفنية في الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة، منذ التحاقها بالعمل بالشركة عام 1997، بدأتها بالإدارة العامة للدعاية والإعلام والنشر، ثم إدارة البحوث ومديرًا مشرفًا بالتسويق الإعلاني في الشركة، ولديها خبرة علمية بمجال الإعلام والتسويق في مجال صناعة الطيران المدني.

كما شغلت "السعدي" منصب مدير عام مشرف على إدارة التسويق الإعلاني بمصر للطيران في عام 2006، وشاركت في عدد من المحافل الدولية وحصلت على عدة شهادات شكر وتقدير لمشاركتها المتميزة، فضلًا عن عملها محاضر دولي معتمد بعدد من الجامعات الدولية.​