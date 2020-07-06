السياحة تكشف عدد مراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة على شهادة سلامة التشغيل

كتب- يوسف عفيفي:



أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسلم 38 مركزًا للغوص و20 مركزًا للأنشطة البحرية و16 يخت سفاري، بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، خلال الأيام القليلة الماضية، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، وأقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضحت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار؛ أن لجان الفحص المشتركة، أقرت أمس باستيفاء 8 مراكز للغوص بمحافظة جنوب سيناء، وأربعة مراكز للأنشطة البحرية.

وتابعت: "بالإضافة إلى 5 مراكز للغوص بالبحر الأحمر، و3 يخوت سفاري، ومركز للأنشطة البحرية.

وأوضحت سامي، أنه بعد حصول هذه المراكز، على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد اليخوت ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة على الشهادة حتى الآن، إلى 74 يخت ومركز للغوص والأنشطة البحرية، منهم 38 مركز غوص، و20 مركز للأنشطة البحرية، و16 سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحرالأحمر، لافتة إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على باقي المراكز التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

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