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أبو العينين: سيرة الفريق محمد العصار لن تفارق ذاكرة الوطن

09:22 م الإثنين 06 يوليه 2020
أبو العينين: سيرة الفريق محمد العصار لن تفارق ذاكرة الوطن

النائب محمد أبو العينين

(مصراوي):

شاطر النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، وجموع الشعب المصري، الأحزان في وفاة الفريق فخري محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، فقيد الأمة المصرية الذي وافته المنية اليوم.

ونعى أبو العينين الفريق العصار، مؤكدًا أنه عاش رمزًا وفيًا للقوات المسلحة المصرية، وعلامة مضيئة في تاريخها الحافل بالنصر والإنجاز.

وأضاف أبو العينين أن التاريخ المصري سيشهد للفريق العصار بمزيد من الفخر والشرف، جنديًا في صفوفه، وقائدًا حازمًا، وإداريًا حكيمًا، ووزيرًا حقق طفرة هائلة في الإنتاج الحربي.

وقال أبو العينين إن مصر جديرة بأن تحيا كريمة حرة، وعزيزة مهابة، طالما منّ الله عليها برجال مخلصين، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وأن الفريق الراحل محمد سعيد العصار لن تفارق سيرته الجلية وتاريخه الحافل ذاكرة الوطن وصحائف أمجاده، وأن ما قدمه للبلاد سيظل شاهدًا على حبه الجم وإخلاصه المتقد للوطن الخالد.

محمد أبو العينين مجلس النواب الفريق محمد العصار السيسي

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