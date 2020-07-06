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"مقاتل وهب حياته لخدمة وطنه".. رئاسة الجمهورية تنعى الفريق محمد العصار

07:47 م الإثنين 06 يوليه 2020
"مقاتل وهب حياته لخدمة وطنه".. رئاسة الجمهورية تنعى الفريق محمد العصار

اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

(مصراوي):

نعت رئاسة الجمهورية، ببالغ الأسى والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم الاثنين، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن.

وقال بيان للرئاسة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبًا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتوفى الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 يونيو الماضي، قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

السيسي رئاسة الجمهورية الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

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