أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

شوقي ينشر المراجعة النهائية لمادة التاريخ على منصة الثانوية العامة

12:37 م الإثنين 06 يوليه 2020
شوقي ينشر المراجعة النهائية لمادة التاريخ على منصة الثانوية العامة

الدكتور طارق شوقي

كتب أسامة علي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الرابط الإلكتروني، للمراجعة النهائية لمادة التاريخ.

وكتب شوقي على صفحته، "ادخل على مراجعة ليلة الامتحان لمادة التاريخ على منصة thanaweya.net لمناقشة شكل الأسئلة وكيفية التعامل معها وحلها بطريقة نموذجية".

ولفت إلى أن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، غدا الثلاثاء امتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية.

طارق شوقي مادة التاريخ الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة

الخبر التالى:

"دينية النواب" توافق مبدئيًا على إنشاء صندوق الوقف الخيري

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 75253

    عدد المصابين

  • 20726

    عدد المتعافين

  • 3343

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: مازلنا في الموجة الأولى من كورونا.. وهذا الأمر سيعني تخطينا الذروة