شوقي ينشر المراجعة النهائية لمادة التاريخ على منصة الثانوية العامة

كتب أسامة علي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الرابط الإلكتروني، للمراجعة النهائية لمادة التاريخ.

وكتب شوقي على صفحته، "ادخل على مراجعة ليلة الامتحان لمادة التاريخ على منصة thanaweya.net لمناقشة شكل الأسئلة وكيفية التعامل معها وحلها بطريقة نموذجية".

ولفت إلى أن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، غدا الثلاثاء امتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية.