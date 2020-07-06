الرئيس يُتابع تنفيذ وحدات تليق بالمواطن.. مدبولي يُشيد بإنشاء 2500 وحدة سكنية بحدائق أكتوبر

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، يُرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومسؤولو وزارة الإسكان، مشروع إنشاء 2500 وحدة سكنية، الذي يتم تنفيذه بنموذج الإسكان الاجتماعي ذي الطابع الحديث، في منطقة حديقة الجيزة بمدينة حدائق أكتوبر، ليستفيد به سكان المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة.

واطمأن مدبولي، قبل بدء جولته بالمشروع، على التزام جميع العاملين باتباع الإجراءات الوقائية لعدم الإصابة بفيروس كورونا؛ حفاظاً على أرواحهم، وضماناً لسلامتهم، وهو ما أكده وزير الإسكان من أنه تم التنبيه على الشركات العاملة في المشروع لتوفير مواد التطهير والتعقيم اللازمة والمهمات الوقائية، في إطار دفع عجلة العمل بجميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء، خلال جولته بموقع المشروع والوحدات السكنية التي يجري تشطيبها داخليًّا، أن هذا المشروع يأتي في إطار المشروعات التي يتم تخصيصها كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع ملف تطوير العشوائيات بصورة مستمرة مع الحكومة لتوفير أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري.

وأشاد رئيس الوزراء بتنفيذ المشروع، ووجه الشكر إلى الجهات المنفذة على جودة التشطيب، مؤكدًا أن هذا المشروع يقع في منطقة مميزة، مؤكدًا سرعة الانتهاء من التنفيذ.