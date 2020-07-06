احتفالا بعيدها القومي.. محافظ القاهرة يعلن دخول 550 أتوبيسًا الخدمة قريباً

كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن هذا العام سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتي تصب جميعها في خدمة مواطني القاهرة وتتضمن 19 مدرسة (بناء حديث – توسعة – تطوير ) بالأحياء الأكثر احتياجاً بجميع مناطق القاهرة بإجمالي 333 فصلا و بتكلفة 123 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال احتفال محافظة القاهرة، اليوم الاثنين بعيدها القومي الذي يوافق ذكرى مرور 1051 عام على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلي عام 969 في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.

وأوضح محافظ القاهرة، أنه سيتم تزويد هيئة النقل العام بـ550 أتوبيسًا جديدًا بتكلفة 550 مليون جنيه ليزيد حجم الأسطول بنسبة 160% ليصبح 3250 أتوبيسا بطاقة 5 ملايين راكب/ اليوم بالإضافة إلى فتح عدد من المراكز الطبية ومراكز الشباب بمناطق القاهرة المختلفة.

يذكر أن القاهرة سميت قديمًا بالقطائع والفسطاط، كما عرفت بالمنصورية، وتحول اسمها إلى القاهرة بعد أن فتحها القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 6 يوليو عام 969م.

وتضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها، وتعد القاهرة من أجمل وأقدم مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى فجر الحضارة البشرية وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمي للسياحة والثقافة والفنون ومركز التقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها،